Citát:„Keď sa hurikán, teda tropická cyklóna, presunie do chladnejších oblastí, môže sa zmeniť na extratropickú depresiu. K tomu dochádza, keď sa hurikán presunie z teplých vôd do miernych zemepisných šírok, ako je Európa, kde sú nižšie teploty. Stratí svoje tropické vlastnosti, pretože už nie je živený teplým oceánom,“ povedal pre denník Bild Dominik Jung, meteorológ z webu Wetter.net.

Širší kontext: Hurikán Kirk sa dnes preženie nad Azorskými ostrovmi a posunie sa smerom k pobrežiu Európy. Meteorológovia uvádzajú, že poryvy vetra budú v nárazoch dosahovať rýchlosť až 270 km/h.





Prečítaj si aj tieto články:

Today's NHC forecast of #HurricaneKirk's path over western EU.



Models have started to see a more southerly shift, with the strongest winds interesting parts of France (possibly N Spain/Benelux/Germany).



Still some days away, but the forecast becomes more refined every run. pic.twitter.com/jrpBVLMD4V