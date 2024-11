VIDEO: Takto oslavovala dunajskostredská mafia narodeniny svojho šéfa. Na internet sa dostali súkromné videá zo života Sátora

Videá boli zverejnené ako bonusový obsah ku knihe Kristiána Kadára, kedysi vysoko postaveného člena skupiny Sátorovcov.

Zavraždili stovky ľudí, svojho účtovníka pomleli v mlynčeku na mäso a na konci éry odstránili aj vlastného šéfa. Mafiánsky gang Sátorovcov z Dunajskej Stredy je považovaný za jednu z najbrutálnejších organizovaných zločineckých skupín v histórii Slovenska. V súčasnosti vďaka portálu Maffiads.com vieme nahliadnuť bližšie do súkromia mafiánov.

Portál, ktorý je súčasťou marketingovej kampane k autobiografickej knihe Nepriateľ môjho nepriateľa od Kristiána Kadára – kedysi vysoko postaveného člena skupiny Sátorovcov – postupne zverejňuje rôzne archívne videá z jeho súkromia a súkromia jeho spolupracovníkov.

Oslava „bosových“ narodenín

Na jednom zo zverejnených videí je napríklad zachytená oslava 31. narodenín bosa gangu Lajosa Sátora. Ten otvára slávnosť príhovorom v maďarskom jazyku, pričom hneď v jeho úvode poprosí účtovníka gangu Ándora Reisza, aby ho prekladal slovensky hovoriacim priateľom. V slávnostnom prejave okrem iného stihne poďakovať aj svojim spolupracovníkom, ktorí boli v tom čase už vo väzení.

„Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí tu nemôžu byť s nami, pretože si myslím, že im môžem ďakovať za veľa,“ hovorí mafiánsky bos na videu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa maffiads (@maffiads)

Na počesť narodenín Sátora sa prišli na oslavu zabaviť rôzne zvučné mená z mafiánskeho prostredia, ako napríklad František Kádar, Zsolt Nagy alias „Csonti“, bývalý starosta Dolného Chotára František Dora, či dokonca aj jeho vrah Lehel Horváth prezývaný tiež ako „hrobár“.

„Zakopali sme ho do vopred pripravenej jamy, ktorú som sám vykopal. Bager zabezpečil Kristián (Kádar), ja som nemal taký stroj. Všetko vlastne naplánoval on. Bolo to v jeho záujme urobiť to, lebo ak by ho Kristián nezabil, Sátor zabije jeho. Aspoň to tak vyzeralo. A táto skutočnosť viedla k tomu, že to spolu so Zakálom naplánovali,“opísal Horváth v roku 2016 postup, ako sa zbavili bosovho tela.

Vulgárny bos Sátor

Na ďalších videách je napríklad vidieť rozostavaný dom Sátorovho verného zabijaka Zsolta Nagya, či drsnú komunikáciu šéfa gangu Sátora s vodičom čierneho SUV. „Kam sa ponáhľaš, do p**e?! Nevidíš, že sú tu autá?“ kričí mafiánsky bos na videozázname po neznámom vodičovi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa maffiads (@maffiads)

Rovnako ako agresívne Sátor komunikoval, tak aj konal. Dosvedčujú to napríklad vraždy z vlastných radov. Najznámejšou z nich je vražda účtovníka Ándora Reisza, ktorý bol zastrelený počas malej potreby a následne pomletý v mlynčeku na mäso.