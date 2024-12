Auto chcel vrátiť, no predajca mu povedal, že ho naspäť nevezmú.

Muža v americkom Utahu zatkli po tom, čo úmyselne narazil autom do výkladu obchodu.

Dôvodom cieleného poškodenia majetku boli mechanické problémy, ktoré vodič po kúpe objavil. Auto chcel vrátiť, no predajca mu povedal, že ho naspäť nevezmú, píše FOX 13 News.

Muž sa predajcovi vyhrážal, že ak mu nevrátia peniaze, prejde autom cez predné dvere. Čin nakoniec aj spáchal.

„Kto vie, mohlo to byť smrteľné. Vrátil sa, ale so zúrivosťou,“ uviedla predavačka. Predajca vyčíslil škody na 10 000 dolárov (približne 9 508 eur). Muž sa dostal do väzenia a čelí obvineniam zo zločinu a ohrozenia z nedbanlivosti.

