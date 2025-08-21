Potvrdil to eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.
Európska únia a Spojené štáty vydali spoločné vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec pre spravodlivý, vyvážený a vzájomne prospešný transatlantický obchod a investície. Vo štvrtok počas stretnutia s novinármi v Bruseli to potvrdil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.
EÚ a USA predložili spoločné vyhlásenie o nových colných vzťahoch s maximálnou sadzbou 15 % pre väčšinu vývozu, vrátane strategických odvetví ako automobily, liečivá, polovodiče a drevo. Odvetvia, ktoré už majú clá 15 % alebo viac, nebudú dodatočne zdanené.
EÚ dosiahla významné výnimky pre lietadlá, generické liečivá, chemické prekurzory a nedostupné prírodné zdroje. Dohoda zahŕňa aj záväzok USA zahrnúť vývoz liekov, polovodičov a dreva do colného stropu a uplatňovať 15 % clá na autá a automobilové súčiastky od začiatku implementácie zníženia ciel.
Obe strany sa zaviazali pracovať na ochrane pred nadmernou kapacitou v oceliarskom a hlinikárskom sektore, zefektívniť regulácie a normy, spolupracovať v digitálnom obchode a hospodárskej bezpečnosti.
EÚ plánuje zvýšiť energetickú bezpečnosť a obstarávanie kritických surovín, LNG, ropy, jadrových zdrojov (700 mld. €) a polovodičov (40 mld. €), a zároveň nakupovať vojenské vybavenie z USA na zvýšenie interoperability v rámci NATO.