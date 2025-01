Meteorológovia varujú aj pred hustou hmlou v niektorých okresoch. Zároveň platí smogová situácia v Liptovskom Mikuláši.

Aj počas piatka (24. januára) bude na celom území krajiny pretrvávať výstraha pred poľadovicou. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstrahu prvého stupňa vydal aj pred hmlou, ktorá trvá už od štvrtkového večera. Očakáva ju vo viacerých okresoch s výnimkou Žilinského, Bratislavského a Prešovského kraja.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude pretrvávať v noci a počas piatkového rána do 10.00 h. Následne meteorológovia očakávajú výskyt poľadovice na celom území od piatkového večera od 20.00 h až do soboty (25. januára) rána. Hmla sa môže vyskytnúť do piatkového rána 9.00 h. SHMÚ vydal aj upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10. Platí už od 21. januára do odvolania v okrese Liptovský Mikuláš.