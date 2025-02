Širší kontext: Úrady nateraz uviedli, že monitory zaznamenali zvýšenú sopečnú aktivitu v zatopenej kaldere na Santorini, ktorá vznikla pri mohutnom sopečnom výbuchu pred asi 3500 rokmi. Vedci však tvrdia, že to so zemetraseniami nesúvisí. Domnievajú sa, že seizmická aktivita severovýchodne od ostrova pravdepodobne nevyvolá aktivitu žiadnej z dvoch sopiek v oblasti.

Úrady v oblasti výskytu zemetrasení medzičasom zakázali vstup do viacerých pobrežných oblastí a nariadili na niekoľkých ostrovoch na týždeň zatvoriť školy. Na Santorini boli zakázané verejné podujatia a úrady obmedzili prístup do oblastí na vrcholoch útesov, ktoré pritom patria medzi najväčšie turistické atrakcie.

Santorini od minulého víkendu opustili tisíce miestnych obyvateľov i návštevníkov, ktorých vystrašila séria zemetrasení s magnitúdou 3 až 5 v oblasti. Lodné a letecké spoločnosti pridali do svojich prepravných poriadkov ďalšie spojenia, aby vyhoveli zvýšenému záujmu cestujúcich. Trajektovú dopravu však v stredu prekazilo nepriaznivé počasie.

Santorini has experienced over 550 earthquakes since the weekend, with the strongest at 4.9 magnitude. More than 6,000 residents have evacuated, and experts warn that seismic activity may persist. The island, which usually hosts millions of tourists, is now deserted, with… pic.twitter.com/LJ9WUbN3iR