Aneta Gospičová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 14:44
Čas čítania 0:39

Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko

Kategória:
Zahraničie
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
Zdroj: Refresher

V dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam.

Objekt, ktorý v noci z utorka na stredu spadol a vybuchol v poli pri obci Osiny v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, bol vojenský dron. Na tlačovej konferencii to podľa portálu Onet potvrdil prokurátor Grzegorz Trusiewicz z prokuratúry v Lubline. Podľa zdrojov agentúry PAP z ministerstva obrany išlo o vojenský dron bez útočnej hlavice, takzvaná návnada. 

„Predbežne máme do činenia s vojenským dronom. S najväčšou pravdepodobnosťou bol poškodený výbuchom. Na mieste je vojenský expert, ktorý tieto okolnosti potvrdí,“ povedal Trusiewicz. Denník Rzeczpospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Šáhid používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu.

Podľa zdrojov PAP stroj obsahoval len malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo zamerať na seba prostriedky protivzdušnej obrany, aby odvrátil ich pozornosť od útočných dronov. Vojvoda Lublinského vojvodstva Krzysztof Komorski na tlačovej konferencii uviedol, že v dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam, na troch domoch však výbuch rozbil okná. Komorski dodal, že obyvateľom bude poskytnutá psychologická pomoc.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia / POA(Phot) Tam McDonald/MOD
Súvisiace témy:
Poľsko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: Refresher
