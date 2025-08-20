Kategórie
dnes 20. augusta 2025 o 8:01
Čas čítania 1:24

Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou

Kategória:
Zahraničie
Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
Zdroj: TASR/AP/Jacquelyn Martin

Prezident USA sa vyjadril, do akej miery plánuje zasiahnuť.

Americký prezident Donald Trump v utorok vylúčil vyslanie amerických vojakov na pomoc s presadzovaním možnej mierovej dohody na Ukrajine. Informovala o tom spravodajská televízia CNN, ktorá pripomenula, že Trump pritom ešte v pondelok pripustil, že by o tomto variante mohol uvažovať.

V utorok Trump uviedol, že súčasťou bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mohla byť letecká podpora USA a nasadenie európskych jednotiek. V rozhovore pre Fox News povedal, že Európania „sú pripravení vyslať vojakov“ a on je „pripravený pomôcť“, a to aj vyslaním leteckej podpory.

Trump zároveň zopakoval, že európske krajiny sú „prvou líniou obrany“ proti ruskej agresii na Ukrajine a dodal, že USA budú tiež zohrávať úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti regiónu.

Aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v utorok na brífingu uviedla, že Trump nateraz „definitívne“ vylúčil iba prítomnosť amerických vojakov priamo v teréne. Dodala, že existujú aj iné spôsoby, ako zaistiť obranu Ukrajiny.

Zelenskyj Trump Trump Trump
Zobraziť galériu
(5)

Putin aj Zelenskyj vyjadrili ochotu rokovať

Biely dom v utorok súčasne odmietol špekulácie, že Trump zmenil svoj postoj k mierovým rokovaniam o Ukrajine pod vplyvom ruského prezidenta Vladimira Putina. Kým ešte pred ich schôdzkou Trump avizoval ako ďalší krok trilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom, po rokovaniach oznámil, že najskôr sa má uskutočniť bilaterálne stretnutie lídrov z Moskvy a Kyjeva.

Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že Trump hovoril s oboma prezidentmi a obaja vyjadrili ochotu sadnúť si za spoločný stôl.

„Náš bezpečnostný tím bude pomáhať obom krajinám s prípravou. Prezident (Trump) vždy zdôrazňoval, že existujú oblasti, ktoré si musia vyriešiť Rusko a Ukrajina medzi sebou. Preto je otvorený ich priamej diplomacii,“ citovala Leavittovú agentúra Reuters.

Podľa nemenovaného predstaviteľa rozhovory o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a ich konkrétnej podobe po pondelkových kľúčových rokovaniach v Bielom dome ďalej pokračujú. Zahraniční lídri chcú vedieť, aké zdroje sú USA ochotné poskytnúť, aby po dosiahnutí dohody s Ukrajinou Rusko nemohlo získať čas na opätovné preskupenie svojich armádnych jednotiek a ďalšiu ofenzívu.

Televízia Sky News pripomenula, že Trump bol zvolený za prezidenta USA aj na základe svojho prísľubu, že americkí vojaci sa nebudú zapájať do zahraničných konfliktov. Niektorí členovia jeho administratívy presadzujú aj výrazné zníženie americkej angažovanosti vo vojne na Ukrajine.

19. augusta 2025 o 10:40 Čas čítania 0:26 Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
19. augusta 2025 o 17:57 Čas čítania 0:21 Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa) Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
20. augusta 2025 o 5:55 Čas čítania 0:42 Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
Trump
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon
Donald Trump Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
