Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 20:09
Čas čítania 1:06

Invazívny komár z Ázie sa usadil v Česku. Prenášať môže nebezpečnú horúčku dengue

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Invazívny komár z Ázie sa usadil v Česku. Prenášať môže nebezpečnú horúčku dengue
Zdroj: PxHere/ laura sorrensen

Pre ľudí v ČR v súčasnosti podľa odborníkov nepredstavuje bezprostredné riziko, no v budúcnosti sa to môže zmeniť.

V Česku sa usadil invazívny komár japonský, pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí. Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no to sa môže zmeniť. V stredu to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ).

Na území ČR sa prvýkrát vyskytol v roku 2021. Vlani aj tento rok ho už výskumníci zaznamenali v polovici zo 60 skúmaných lokalít naprieč krajinou. Do Česka bol podľa nich zavlečený niekoľkokrát nezávisle od seba z rôznych zdrojových oblastí.

Nenechávaj vodu vo vedre či v kanvici

„Tento druh komára sa hojne vyskytuje v okolí ľudských sídiel, kde sa množí napríklad v nádržiach na dažďovú vodu, v nádobách pod kvetináčmi alebo napríklad vo vázach s kvetmi,“ spresnil vedúci Národného laboratória pre dezinsekciu a deratizáciu SZÚ Martin Kulma. Efektívnou obranou je likvidácia miest, kde sa vyskytujú larvy. Ľudia by preto na svojich pozemkoch nemali dlho nechávať vodu vo vedrách, kanviciach či iných nádobách.

19. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 7:50 České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž) České vs. slovenské kúpaliská: Kde majú lepšie a lacnejšie langoše a kde sa kvôli davom ľudí nedá plávať? (Reportáž)

„Vodu v nádobách pod kvetináčmi alebo vo vázach je optimálne aspoň raz za dva týždne vymeniť, aby sa v nej nemnožili larvy komárov. Veľké sudy a nádrže na dažďovú vodu je potom dobré prekryť moskytiérou, aby sa k nej komárom zamedzil prístup. Pozor je treba dať aj na skladovanie predmetov, kde sa môže hromadiť voda a môžu tak slúžiť ako liahnisko. Typickým predmetom sú napríklad pneumatiky,“ dodal Jakub Dvořák zo SZÚ a Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZÚ).

Komár japonský je najaktívnejší ráno a večer. Rizikom sú napríklad cestovatelia, ktorí by si niektorú z chorôb priviezli z tropických oblastí a nakazili tunajšie invazívne komáre.

Prečítaj si aj tieto články:

19. augusta 2025 o 16:01 Čas čítania 0:53 V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov V týchto dovolenkových destináciách si daj pozor. Komáre šíria viaceré choroby, Európa hlási stovky prípadov
14. augusta 2025 o 9:31 Čas čítania 0:51 Po suchom začiatku leta prichádza sezóna komárov. V Bratislave sa udomácnil druh, ktorý prenáša tropické choroby Po suchom začiatku leta prichádza sezóna komárov. V Bratislave sa udomácnil druh, ktorý prenáša tropické choroby
19. marca 2025 o 5:55 Čas čítania 0:37 V Bratislave evidujú výskyt nebezpečného hmyzu. Prenáša až 22 druhov vírusov V Bratislave evidujú výskyt nebezpečného hmyzu. Prenáša až 22 druhov vírusov
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR / František Iván
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Česká republika Česko Komáre Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: PxHere/ laura sorrensen
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
pred hodinou
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
pred 2 hodinami
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu búrky. Pršať by malo celý deň (+mapa)
Slovensko o niekoľko hodín zasiahnu búrky. Pršať by malo celý deň (+mapa)
pred 2 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
dnes o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
včera o 14:00
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
dnes o 05:55
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
včera o 10:00
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Lifestyle news
Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu pred 2 hodinami
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom pred 3 hodinami
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov pred 3 hodinami
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku dnes o 17:32
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi dnes o 16:46
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu dnes o 16:02
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory dnes o 15:17
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter dnes o 14:24
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? dnes o 13:31
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska dnes o 12:42
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
Izraelská armáda začala s prvou fázou útoku.
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
pred hodinou
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
dnes o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
dnes o 14:44
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
dnes o 08:01
Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká
dnes o 17:04
Po celej Európe sa šíria choroby prenášané komármi. Zmena klímy prináša nové riziká
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
včera o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
včera o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia