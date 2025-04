Rozdiel dopláca štát.

Sociálna poisťovňa už niekoľko rokov vypláca výrazne viac dôchodkov, než koľko peňazí vyberie z odvodov. Každoročne tak vzniká deficit, ktorý vykryje štát. Ekonóm z Prognostického ústavu SAV Vladimír Baláž upozorňuje, že poisťovňa má financie len na desať dôchodkov ročne, zatiaľ čo v skutočnosti ich vypláca až trinásť. Keby štát nedotoval poisťovňu, dôchodcovia by dostali len desať dôchodkov, informuje Finsider.

Podľa Baláža ide o bežnú prax aj v iných krajinách. Rozdiel je však v tom, ako ekonomicky silné sú tieto krajiny. Menej vyspelé štáty musia byť pri dotáciách opatrnejšie. Na Slovensku pritom pribúda počet dôchodcov a štát sa bude musieť na financovaní ich dôchodkov podieľať ešte výraznejšie.

Baláž hovorí, že situácia sa v budúcnosti zhorší a výška dôchodkov sa bude musieť prispôsobiť realite. Miera náhrady, teda pomer medzi dôchodkom a predošlým príjmom, bude pravdepodobne klesať. Jedným z riešení má byť aj zvyšovanie dôchodkového veku podľa dĺžky života, čo štátu ušetrí peniaze. Ak by sa tento mechanizmus zrušil, dôchodkový systém by sa dostal do ešte väčších problémov.

