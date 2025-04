Ukrajina by sa mohla rozdeliť na zóny ako Nemecko po druhej svetovej vojne, uviedol americký splnomocnenec pre Ukrajinu Keith Kellogg pre britský denník The Times. Podľa jeho návrhu by západné krajiny, konkrétne Spojené kráľovstvo a Francúzsko, kontrolovali územie západne od rieky Dneper, zatiaľ čo ukrajinská armáda by zostala na vytvorenej demarkačnej línii.

„Mohli by ste to urobiť skoro tak, ako sa to stalo s Berlínom po druhej svetovej vojne, kedy sme mali ruskú (sovietsku) zónu, francúzsku a britskú zónu a americkú zónu“ povedal Kellogg, pričom zdôraznil, že Spojené štáty by žiadne jednotky na Ukrajinu neposielali.

Denník vytvoril mapu, ktorá znázorňuje rozdelenie krajiny. Západné jednotky by podľa neho kontrolovali prímerie a mali by pôsobiť na západ od Dnepra bez provokovania Ruska. Dneper by zároveň mohol slúžiť ako prirodzená hranica medzi okupovaným územím a zvyškom Ukrajiny.

Kellogg proposes to divide Ukraine in the same way Berlin was split after WWII. A peaceful resolution of the conflict in Ukraine that would divide the country into zones of influence, with Anglo-French forces in the west, Russians in the east and Ukrainian forces between them. https://t.co/UOgnjROK4v pic.twitter.com/gTldGlU2i0