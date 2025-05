Medzi 14. a 16. májom 2025 zasiahne juh Talianska medikán.

Cyklón s vlastnosťami hurikánu, známy ako medikán, sa formuje nad teplým Stredozemným morom a od utorka (13. mája) má zasiahnuť Sicíliu, Kalábriu, Basilicatu a Apúliu. Vietor môže dosahovať rýchlosť nad 100 km/h, očakávajú sa aj bleskové povodne a masívne prívalové dažde. Obyvateľov týchto oblastí úrady vyzvali na maximálnu opatrnosť, civilná ochrana aktivovala výstražné mechanizmy, informuje Meteogiornale.

Medikán je zriedkavý, no čoraz častejší jav, ktorý vzniká pri nadpriemerne teplých vodách. V tomto prípade sa očakávajú zrážky do 200 mm za 48 hodín a vietor typický pre tropické búrky. Takéto systémy sa v Stredomorí objavujú častejšie práve kvôli klimatickým zmenám – more je bežne o dva stupne teplejšie ako dlhodobý priemer.

Taliansko sa ukazuje ako jedno z najviac zraniteľných miest v regióne – nielen kvôli geografii, ale aj kvôli zanedbanej infraštruktúre a urbanizácii pobrežia. Klimatológovia varujú, že medikány sa môžu v budúcnosti objavovať pravidelne, a preto musia byť súčasťou predpovedí aj preventívnych opatrení štátu a samospráv.