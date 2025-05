Na internete sa momentálne šíri ruská dezinformácia, podľa ktorej prezident Macron, kancelár Merz a britský premiér Starmer údajne užívali drogy počas cesty vlakom z Kyjeva.

Falošná správa sa prvýkrát objavila na sociálnej sieti X, kde sa v príspevku uvádza, že novinári nečakane vstúpili do ich kupé, pričom Merz mal skrývať lyžičku údajne určenú na kokaín a Macron sáčok s drogou, informuje o tom profil Hoaxy a podvody na sociálnej sieti.

Táto propagandistická lož sa veľmi rýchlo uchytila aj na slovenských dezinformačných stránkach, kde zaznamenala viac než tisíc zdieľaní. Ako býva zvykom pri ruských manipuláciách, zdieľané video má zníženú kvalitu, aby sa skryl skutočný obsah.

V skutočnosti verejne dostupné videá v lepšej kvalite jasne ukazujú, že ide len o použitú servítku a špáradlo, nie o žiadne drogy. Video si môže každý pozrieť a presvedčiť sa o tom sám.

„Toto je vreckovka. Určená na smrkanie,“ napísal v noci na pondelok na svojom oficiálnom účte na platforme X Elyzejský palác a priložil snímku s detailom pokrčeného bieleho objektu na Macronovom stole.

„Keď sa európska jednota stáva nepohodlnou, dezinformácie zájdu tak ďaleko, že sa z obyčajnej vreckovky stanú drogy. Tieto nepravdivé správy šíria nepriatelia Francúzska v zahraničí i doma. Musíme zostať bdelí voči manipulácii,“ dodal Elyzejský palác.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr