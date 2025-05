Slovensko odmieta podporiť pandemickú dohodu WHO v Ženeve a žiada hlasovanie namiesto globálneho súhlasu.

Slovensko sa chystá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve odmietnuť takzvanú pandemickú dohodu a žiadať, aby sa o nej hlasovalo namiesto prijatia globálnym súhlasom. Premiér Robert Fico to potvrdil v relácii STVR Sobotné dialógy a dodal, že vláda o tom rozhodla v piatok (16. mája) per rollam.

Fico vyhlásil: „Pokiaľ by aj niekto chcel spochybniť dané rozhodnutie per rollam, ja zvolám kedykoľvek, aj zajtra ráno, vládu a dané rozhodnutie prijmeme aj na riadnom zasadnutí vlády. Toto je naše stanovisko k pandemickej zmluve. Je škodlivá pre suverénne krajiny a takto sme sa k nej postavili.“

Premiér sa tiež vyjadril k situácii v Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a vplyvu farmaceutických firiem. Uviedol, že pandemická zmluva, ktorú WHO pripravila a Slovensko sleduje od jej začiatku, podľa neho zasahuje do suverénneho práva štátov rozhodovať o vlastných pandemických procesoch.

V koalícii sa však názory na pandemickú dohodu rôznia. Strana Hlas podporuje pandemickú dohodu, zatiaľ čo Smer-SD a SNS majú opačný postoj. Fico na kritiku strany Hlas-SD reagoval: „Im sa rozpadli poslanecké kluby a vláda nemala väčšinu v parlamente. Musel som preto prijať rozhodnutia, ktoré sa im nepáčia, a nervozita u nich je pomerne veľká.“