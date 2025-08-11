Čísla, ktoré mu vygeneroval generátor, boli 3-9-2-9-0-4.
V piatok 8. augusta 2025 padol v doplnkovej hre JOKER už 11. jackpot tohto roka. Výhercom sa stal hráč, ktorý stavil prostredníctvom SMS správy. Za náhodnú jednotipovú stávku v hre LOTO 5 z 35 s účasťou v JOKER-i zaplatil len jedno euro a odnáša si 115 102,20 eura.
Generátor náhodných čísel mu pridelil šesťčíslie 3-9-2-9-0-4, ktoré v piatok vyžrebovali ako výherné. Ide o prvý jackpot získaný cez SMS v tomto roku. Dvaja hráči zvíťazili online a zvyšných osem si stávky uzavrelo osobne. Najčastejšie jackpot padol v nedeľu, a to až päťkrát.
Výhra patrí medzi päť najvyšších jackpotov v JOKER-i v roku 2025. Najvyšší jackpot doteraz padol 18. júna, keď si hráč z Banskobystrického kraja odniesol 337é 596,75 eura. Hra JOKER stojí 50 centov a jackpot získa len ten, komu sa vyžrebované čísla zhodujú so šesťčíslím na potvrdení o uzatvorení stávky.