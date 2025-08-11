Z vraždy je podozrivá žena, ktorý by mohla byť matkou dieťaťa.
V poľskom meste Ułęż našli v nedeľu večer v nákupnej taške telo novonarodeného dieťaťa. Polícia reagovala na hlásenie o 22:30 a po príchode na súkromný pozemok potvrdila nález. Vyšetrovanie je momentálne v počiatočnej fáze a prebieha pod dohľadom prokuratúry, informuje tvn24.pl.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom zadržala 31-ročnú ženu, ktorú podozrieva, že je matkou dieťaťa. V súvislosti s incidentom zatiaľ nepadli žiadne obvinenia. Polícia ďalej vyšetruje, čo sa presne stalo.
Telo novorodenca poslali na pitvu. Odborníci tak zistia, kedy a prečo dieťa zomrelo. Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy novorodenca, za čo hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na päť rokov.