Donald Trump a Vladimír Putin sa stretnú 15. augusta na summite na Aljaške, potvrdili to obe strany.
Americký prezident Donald Trump oznámil na sociálnej sieti Truth Social, že sa v piatok, 15. augusta, plánuje stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. „Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia... Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal Putinov poradca Jurij Ušakov.
Jurij Ušakov tiež dodal, že dúfajú v ďalšie stretnutie lídrov na území Ruska. Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi. Trump sa vyjadril aj k politickej situácii, keď poznamenal, že dôjde k výmene území v prospech oboch strán týkajúcej sa Ukrajiny a Ruska, ale neposkytol ďalšie detaily.
Na začiatku minulého týždňa Trump vyhlásil, že je nespokojný s Putinovým konaním, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Dal teda Putinovi 50-dňovú lehotu na ukončenie vojny, ktorá mala uplynúť 8. augusta. V prípade nedodržania tejto lehoty Spojené štáty podľa Trumpa plánovali uvaliť 100 % clá na obchodných partnerov Moskvy. Napriek avizovanému summitu nie je zatiaľ jasné, či budú tieto sankcie uplatnené, odložené alebo zrušené.