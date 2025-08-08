Počet prípadov syfilisu na Slovensku narastá.
- Počet prípadov syfilisu na Slovensku stále rastie. Vlani bolo zaznamenaných 738 prípadov a v roku 2023 ich bolo 714, zatiaľ čo rok predtým len 443.
- V roku 2024 malo 91,9 % infikovaných osôb syfilis diagnostikovaný prvýkrát. Muži boli častejšie postihnutí, konkrétne 541 prípadov oproti 197 prípadom u žien, z ktorých 26 bolo tehotných.
- Choroba sa najčastejšie vyskytovala vo vekovej skupine 25 až 34 rokov a najviac prípadov hlásili z Bratislavského kraja (184 prípadov).
Citát: „Už druhý rok po sebe evidujeme historicky najvyšší počet prípadov syfilisu na Slovensku, čo potvrdzuje nepriaznivý trend šírenia tohto infekčného ochorenia,“ uviedla Alena Krčová z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
Širší kontext: V minulom roku bolo tiež hlásených 413 prípadov gonokokovej infekcie, známej ako kvapavka. Aj keď medziročne počet nakazených klesol o 24, z dlhodobého pohľadu počet prípadov stúpa. V roku 2019 bolo napríklad zaznamenaných 370 prípadov a v roku 2004 ich bolo len 128. Muži boli postihnutí v 78,5 % prípadov a najviac prípadov bolo vo vekovej skupine 25 až 34 rokov v Trnavskom kraji.
Rok 2024 zaznamenal aj 1239 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb. Najrozšírenejšie sú chlamýdiové infekcie, ktoré už tretí rok presahujú tisíc prípadov. Vlani bolo evidovaných 1039 chlamýdiových ochorení, čo je o 16 viac ako v roku predtým.
