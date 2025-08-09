Zrážky údajne budú minimálne.
V nedeľu môžeš očakávať vysoké teploty od 30 do 36 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú, že v pondelok sa ochladí asi o päť stupňov. Od utorka sa začne opäť otepľovať a v polovici týždňa môžu teploty dosiahnuť 29 až 35 stupňov, na juhu Slovenska dokonca až 37 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil tieto informácie.
„Počas tohto víkendu k nám pred studeným frontom vrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Studený front prejde v priebehu zajtrajšieho popoludnia a večera cez našu oblasť ďalej na juhovýchod a za ním k nám bude po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať v pondelok od západu do našej oblasti, od severozápadu prechodne prúdiť chladnejší vzduch," vysvetľuje SHMÚ.
Ochladenie od 17. augusta je zatiaľ nejasné, no meteorológovia hovoria, že práve dnes začína najdlhšie súvislé obdobie horúčav tohto leta. Okrem toho očakávajú v najbližších dňoch len málo zrážok, okrem niekoľkých prehánok a búrok na východe Slovenska v nedeľu.