Severná Kórea začala odstraňovať propagandistické reproduktory pozdĺž hranice s Južnou Kóreou, čím reaguje na krok Južnej Kórey.
Severná Kórea v sobotu začala odstraňovať niektoré z približne 40 reproduktorov, ktoré má pozdĺž hranice s Južnou Kóreou na šírenie propagandistických vysielaní, uviedlo Kórejské velenie spoločných síl (JCS). Tento krok prichádza ako reakcia na odstránenie asi 20 pevných reproduktorov Južnou Kóreou 4. augusta v rámci snaženia o zmiernenie napätia medzi oboma krajinami, informuje Koreajoongangdaily.
JCS však upozornilo, že nie je jasné, či sú reproduktory odstraňované vo všetkých oblastiach pozdĺž hranice, a dodalo, že juhokórejská armáda bude naďalej sledovať aktivitu Severu. Severná Kórea tiež zastavila všetky svoje vysielania 12. júna, len osem hodín po tom, čo juhokórejské sily prestali vysielať na príkaz prezidenta Lee Jae Myunga.
Reproduktory pozdĺž hranice sú zdrojom hluku už takmer rok a obyvateľom pohraničných oblastí, ako sú Paju, Gimpo či Yeoncheon, spôsobujú obťažovanie neobvyklými a rušivými zvukmi, čo vyvolalo mnoho sťažností.
South Korea has begun dismantling its propaganda loudspeakers along the DMZ to ease tensions with North Korea
These speakers broadcast K-pop, news, and anti-regime messages across the border. Seoul says military readiness remains
