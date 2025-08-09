Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 9. augusta 2025 o 13:23
Čas čítania 0:43

Severná Kórea začala odstraňovať propagandistické reproduktory pozdĺž hranice s Južnou Kóreou

Zahraničie
Severná Kórea začala odstraňovať propagandistické reproduktory pozdĺž hranice s Južnou Kóreou
Zdroj: Flickr/Vietnam Mobiography/na voľné použitie

Severná Kórea začala odstraňovať propagandistické reproduktory pozdĺž hranice s Južnou Kóreou, čím reaguje na krok Južnej Kórey.

Severná Kórea v sobotu začala odstraňovať niektoré z približne 40 reproduktorov, ktoré má pozdĺž hranice s Južnou Kóreou na šírenie propagandistických vysielaní, uviedlo Kórejské velenie spoločných síl (JCS). Tento krok prichádza ako reakcia na odstránenie asi 20 pevných reproduktorov Južnou Kóreou 4. augusta v rámci snaženia o zmiernenie napätia medzi oboma krajinami, informuje Koreajoongangdaily.

JCS však upozornilo, že nie je jasné, či sú reproduktory odstraňované vo všetkých oblastiach pozdĺž hranice, a dodalo, že juhokórejská armáda bude naďalej sledovať aktivitu Severu. Severná Kórea tiež zastavila všetky svoje vysielania 12. júna, len osem hodín po tom, čo juhokórejské sily prestali vysielať na príkaz prezidenta Lee Jae Myunga.

Reproduktory pozdĺž hranice sú zdrojom hluku už takmer rok a obyvateľom pohraničných oblastí, ako sú Paju, Gimpo či Yeoncheon, spôsobujú obťažovanie neobvyklými a rušivými zvukmi, čo vyvolalo mnoho sťažností.

korea army
Zdroj: Wiki Commons
KĽDR Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Wiki Commons
