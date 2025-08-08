Kategórie
TASR
dnes 8. augusta 2025 o 10:30
Čas čítania 0:36

Inštruktor, ktorý postrelil kadetku Mišku, si zvyšok trestu odpyká v domácom väzení. Sledovať ho bude monitorovací náramok

Kategória:
Slovensko
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Bývalý pedagóg Vladimír Šeparnev si zvyšok svojho trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení.

  • Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru, Vladimír Šeparnev, si zvyšok svojho jednoročného trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení.
  • Sudca zdôraznil, že zločin bol nedbanlivostným trestným činom a Šeparnev ho oľutoval.
  • Preto musí zostať doma a opustiť ho môže iba v naliehavých prípadoch so súhlasom probačného a mediačného úradníka. Bude tiež nosiť monitorovací náramok.

Širší kontext: V októbri minulého roka senát Krajského súdu v Bratislave uložil Šeparnevovi jednoročný trest nepodmienečného odňatia slobody za prečin ublíženia na zdraví a zároveň mu zakázal vykonávať pedagogickú činnosť či držať zbrane na päť rokov. Do väzenia nastúpil v januári.

Zmena trestu na domáce väzenie bola navrhnutá riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Na štvrtkovom zasadnutí Šeparnev vyjadril ľútosť nad spáchaným skutkom. Incident sa odohral 1. marca 2023, keď bola pri streleckom krúžku postrelená študentka prvého ročníka Policajnej akadémie. Táto udalosť sa stala v Bratislave na streleckom polygóne.

miška
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
