- Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru, Vladimír Šeparnev, si zvyšok svojho jednoročného trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení.
- Sudca zdôraznil, že zločin bol nedbanlivostným trestným činom a Šeparnev ho oľutoval.
- Preto musí zostať doma a opustiť ho môže iba v naliehavých prípadoch so súhlasom probačného a mediačného úradníka. Bude tiež nosiť monitorovací náramok.
Širší kontext: V októbri minulého roka senát Krajského súdu v Bratislave uložil Šeparnevovi jednoročný trest nepodmienečného odňatia slobody za prečin ublíženia na zdraví a zároveň mu zakázal vykonávať pedagogickú činnosť či držať zbrane na päť rokov. Do väzenia nastúpil v januári.
Zmena trestu na domáce väzenie bola navrhnutá riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Na štvrtkovom zasadnutí Šeparnev vyjadril ľútosť nad spáchaným skutkom. Incident sa odohral 1. marca 2023, keď bola pri streleckom krúžku postrelená študentka prvého ročníka Policajnej akadémie. Táto udalosť sa stala v Bratislave na streleckom polygóne.
