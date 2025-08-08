Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 8. augusta 2025 o 6:15
Čas čítania 1:12

AKTUÁLNE: Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Táto operácia si zrejme bude vyžadovať masovú evakuáciu oblasti, kde v súčasnosti žije približne 800 000 obyvateľov Pásma Gazy.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. Oznámila to v piatok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. 


„Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra na porazenie Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí bezpečnostného kabinetu. Vo vyhlásení predstavila podrobnosti o schválených plánoch na obsadenie mesta Gaza a o „piatich princípoch ukončenia vojny“.

Benjamin Netanjahu.
Benjamin Netanjahu. Zdroj: TASR/Michal Svítok


„Armáda sa pripraví na prevzatie kontroly nad mestom Gaza a zároveň bude poskytovať humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu mimo bojových zón,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Spomínanými princípmi ukončenia vojny je podľa BBC odzbrojenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, návrat všetkých rukojemníkov - živých i mŕtvych, demilitarizácia Pásma Gazy, izraelská bezpečnostná kontrola nad Pásmom Gazy, existencia alternatívnej civilnej vlády, ktorou nie je ani Hamas ani Palestínska samospráva.

25. októbra 2023 o 9:30 Čas čítania 4:35 Vo vlaku z Bratislavy uniesli teroristi piatich Židov. Dramatický incident z roku 1973 sa mohol skončiť masakrom Vo vlaku z Bratislavy uniesli teroristi piatich Židov. Dramatický incident z roku 1973 sa mohol skončiť masakrom


„Absolútna väčšina ministrov kabinetu verila, že alternatívny plán predložený kabinetu nedosiahne porazenie Hamasu ani návrat unesených,“ uviedla kancelária Netanjahua. Vo vyhlásení však neuvádza podrobnosti tohto spomínaného alternatívneho plánu. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) zrejme odkazuje na návrh, ktorý predstavil náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir. Ten vo štvrtok uviedol, že armáda nesúhlasí s údajnými snahami premiéra Netanjahua presadiť plnú anexiu Pásma Gazy Izraelom.


TOI konštatuje, že izraelská armáda sa od začiatku vojny v palestínskej enkláve vyhýbala vstupu do veľkej časti mesta Gaza. Táto operácia si zrejme bude vyžadovať masovú evakuáciu oblasti, kde v súčasnosti žije približne 800 000 obyvateľov Pásma Gazy. Mesto Gaza je podľa TOI súčasťou 25 percent palestínskeho územia, ktoré izraelské sily dosiaľ neobsadili.

Palestina
Zdroj: AP Photo/Ariel Schalit


Kritici podľa stanice NBC News tvrdia, že obsadenie mesta Gaza predĺži zajatie rukojemníkov, ešte viac prehĺbi zapojenie izraelskej armády do konfliktu a zapríčiní vyšší počet palestínskych civilných obetí.

16. októbra 2023 o 12:13 Čas čítania 2:47 Stále nás evakuujú, ale my nemáme kam ujsť: Dve mladé ženy na Instagrame ukazujú, ako prežívajú útoky v pásme Gazy Stále nás evakuujú, ale my nemáme kam ujsť: Dve mladé ženy na Instagrame ukazujú, ako prežívajú útoky v pásme Gazy


Ešte pred štvrtkovým zasadnutím Netanjahu v rozhovore pre stanicu Fox News povedal, že Izrael má v úmysle prevziať vojenskú kontrolu nad celým Pásmom Gazy, nechce mu však vládnuť ani si ho ponechať.

Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
včera o 08:08
Obec na severe Slovenska varuje pred medveďom. Turisti by mali byť obozretní
Obec na severe Slovenska varuje pred medveďom. Turisti by mali byť obozretní
včera o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 2 dňami
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Lifestyle news
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma. Takto vyzerajú nové odvážne kúsky pred 22 minútami
ChatGPT nabáda tínedžerov na užívanie drog a sebapoškodzovanie. Tvrdí to najnovší výskum včera o 19:56
Kým Post Malone cestuje do Európy, v USA zatkli jeho posadnutú stalkerku. V minulosti mu skočila pod auto včera o 19:07
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda včera o 17:43
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus včera o 16:58
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur včera o 15:44
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida včera o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy včera o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur včera o 12:01
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Na vojenskej základni v USA postrelili piatich vojakov
Strelca na mieste zadržali.
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
včera o 18:38
MAPA: Na týchto miestach sa šíria nebezpečné baktérie z mora. Pozri si, kde je situácia najkritickejšia
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum
pred 2 dňami
USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum
USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie
pred 2 dňami
USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
včera o 10:31
AKTUÁLNE: Stretnutie Trumpa s Putinom prebehne v najbližších dňoch
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
včera o 15:14
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
pred 36 minútami
Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
včera o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Výber domáceho maznáčika je nepochybne radostná udalosť. Pri výbere by si však mal zvážiť nielen vzhľad psíka, ale aj jeho osobnosť.
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
včera o 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
včera o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
pred 2 dňami
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia