Herečka Magda Vášáryová poďakovala dvom mužom, ktorí jej v noci pomohli opraviť auto.

Bývalá politička a herečka Magda Vášáryová zverejnila osobné poďakovanie dvom mužom, ktorí jej v noci z utorka na stredu pomohli na ceste medzi Turnou nad Bodvou a Soroškou. V silnom vetre a daždi narazila autom do tela mŕtvej lane, ktorú zrazilo iné vozidlo pred ňou.

„Našťastie som skúsená vodička, a tak sa mi nič nestalo, akurát si to odniesol podvozok pravého kolesa,“ napísala na sociálnej sieti. Za ňou zastavilo ďalšie auto, z ktorého vystúpili dvaja muži. Podľa jej slov bez váhania vliezli pod vozidlo, uvoľnený plast zafixovali vlastným opaskom.

„Milý pán Šajgalík z Rožňavy alebo okolia s kamarátom, ďakujem vám ešte raz z celého srdca,“ uviedla Vášáryová. Ako dodala, odborníci v autoservise jej ráno povedali, že oprava bola urobená „tak šikovne, ako by to urobili oni sami“. Opasok mužov mechanici ponechali na mieste, aby mohla večer pokračovať v ceste do Prahy.

Herečka zážitok uzavrela vyjadrením vďaky a viery v slušnosť ľudí. „Posilnili ste u mňa presvedčenie, že Slováci nie sú stratení,“ dodala na sociálnej sieti.

Prečítaj si aj tieto články: