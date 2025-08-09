Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 9. augusta 2025 o 11:52
Čas čítania 0:47

Týmto najznámejším plážam sa radšej vyhni: Sú najviac kritizované pre preplnenosť a špinu

Zahraničie
Týmto najznámejším plážam sa radšej vyhni: Sú najviac kritizované pre preplnenosť a špinu
Zdroj: Rawpixel

Milióny ľudí každoročne snívajú o dokonalom oddychu na slnečných plážach, no realita je často iná.

Európske pláže patria medzi tie, na ktoré sa návštevníci najčastejšie sťažujú za preplnenosť, špinu alebo hluk. Podľa nedávnej analýzy viac než 1,3 milióna TripAdvisor recenzií odhalila, že až osem z desiatich najkritizovanejších pláží sveta kvôli preplnenosti nájdeme práve v Európe, informuje Euronews.

Najhoršia situácia je na Sardínii, kde pláž La Pelosa získala rekordné percento sťažností práve na davy, a to aj počas pracovných dní mimo sezóny. Podobné problémy trápi aj portugalskú Praia da Falésia či obľúbené pláže na Ibize a Cypre.

Medzi najkritizovanejšie európske pláže patrí aj Bournemouth v Británii, ktorá sa pre svoju špinu a davy umiestnila na piatom mieste celosvetovo. Grécke pláže síce nepatria medzi najpreplnenejšie, no často ich návštevníci kritizujú za neporiadok a hluk. Balos Lagoon a Elafonissi na Kréte, ale aj rušné Porto Katsiki na Lefkade patria k miestam, kde popularita prináša aj nežiaduce následky, čo ukazuje aj zvýšený počet negatívnych recenzií.

Niektoré destinácie už reagujú na rastúce problémy spojené s overtourismom. Sardínia zavádza prísne pravidlá, ako denné limity návštevníkov a povinné rezervácie, aby ochránila svoje prírodné krásy. Grécko zasa zaviedlo vstupné pre turistov z lodí, a Španielsko zakázalo alkohol na vybraných plážach a zavádza pokuty za nevhodné správanie.

9. augusta 2025 o 6:55 Čas čítania 0:33 Taliansko zasiahnu poriadne horúčavy. Teploty vystúpia nad 40 stupňov Celzia Taliansko zasiahnu poriadne horúčavy. Teploty vystúpia nad 40 stupňov Celzia
7. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 8:25 „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor) „Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
8. augusta 2025 o 17:10 Čas čítania 0:51 Sexuálne prenosné choroby sa na Slovensku šíria rýchlejšie. Postihujú najmä mladých ľudí na západe Slovenska Sexuálne prenosné choroby sa na Slovensku šíria rýchlejšie. Postihujú najmä mladých ľudí na západe Slovenska
Pláž, more, dovolenka, leto
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Pláže Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Rawpixel
