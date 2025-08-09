Vypočítaj si to jednoducho online.
- Záujemcovia o hypotekárny úver si môžu na weboch slovenských bánk vypočítať, akú mesačnú splátku by platili. Kalkulačky nájdeš na weboch Slovenskej sporiteľne, VÚB banky aj Tatra banky.
- Cez hypotekárnu kalkulačku zadajú, akú výšku úveru požadujú a koľko rokov by ho chceli splácať.
- Kalkulačka im vypočíta možnosti podľa fixácie, ktorú si vyberú.
Keď chceš zistiť, ako môžu mladí ľudia získať pôžičku s úrokom 1 % a čo robiť, keď banka žiadateľom schváli nižšiu hypotéku, akú žiadali, prečítaj si aj tento článok. Poradíme ti v ňom, ako získať mladomanželskú pôžičku a aké podmienky musíš splniť v prípade, ak o ňu požiadaš. Vypočítať si môžeš aj výšku svojho dôchodku.
