Mliekarni hrozí konkurz.

Mliekarni Gemermilk z Rimavskej Soboty, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1953 a denne spracuje 240-tisíc litrov mlieka, hrozí konkurz.

Do insolventného konania ju podľa záznamu v Registri úpadcov posiela firma AGROHELP, ktorá je hlavným veriteľom, informujú o tom Hospodárske noviny.

Širší kontext: Nie je to prvýkrát, čo sa mliekareň ocitla v problémoch. Už minulý rok čelila návrhu na konkurz zo strany mliekarne AT Dunaj z Rožňavy, no kríze sa vtedy dokázala vyhnúť. Krátko nato firme hrozila aj dražba. Tá podľa vedenia podniku súvisela s bývalým majiteľom Ľubomírom Užíkom. Tvrdil, že nový vlastník mu nezaplatil celú kúpnu cenu. Spoločnosť však označila dražbu za podvod a obvinila Užíka zo spôsobenia škody vo výške dvoch miliónov eur.

Finančné výsledky mliekarne sa v posledných rokoch zhoršili. Podľa portálu FinStat sa v roku 2023 prepadla do straty takmer 852-tisíc eur. Tržby jej klesli o 9 % na 8,6 milióna eur. Zároveň dlhovala viac ako 80-tisíc eur Sociálnej poisťovni a takmer 19-tisíc eur Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

