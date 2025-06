Trump naznačil, že je otvorený zmene režimu v Iráne.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil, že by mohol zvažovať zmenu režimu v Iráne, aj keď viacerí predstavitelia jeho vlády predtým zdôraznili, že ciele útokov na iránske jadrové zariadenia neboli zamerané na takúto zmenu.

Napriek tomu Trump na svojej sociálnej sieti uviedol: „Nie je politicky korektné používať výraz zmena režimu, no ak súčasný iránsky režim nedokáže UROBIŤ IRÁN ZNOVA SKVELÝM, prečo by nemohla byť zmena režimu?“ a doplnil aj skratku MIGA (Make Iran Great Again).

Jeho slová sú v rozpore s vyjadreniami amerického ministra obrany Petea Hegsetha, ktorý na tlačovej konferencii v nedeľu ráno hovoril o nedávnych útokoch na tri iránske nukleárne komplexy. Hegseth vyhlásil: „Táto misia nebola a nie je o zmene režimu.“

Trumpova vláda viackrát zastrašovala, ale zároveň vyzývala na obnovenie rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom o iránskom jadrovom programe. Na základe týchto vyhlásení je ťažké určiť, či Trump len provokuje alebo jeho reči môžu prehĺbiť konflikt medzi Izraelom a Iránom.

