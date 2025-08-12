Teploty sa môžu vyšplhať aj na 37 °C.
Slovensko čaká mimoriadne horúca vlna, pred ktorou varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na základe meteorologických výstrah môžeme očakávať vysoké teploty, ktoré potrápia najmä južné a západné regióny.
Už v stredu (13. august) je pre väčšinu južnej časti Slovenska vyhlásená výstraha 1. stupňa aj 2. stupňa pred vysokými teplotami. Táto výstraha sa týka najmä Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V daných oblastiach môžu popoludňajšie teploty vystúpiť nad 37 °C.
Ešte horúcejší deň nás čaká vo štvrtok (14. august), keď sa výstraha 2. stupňa rozšíri na takmer celé územie Slovenska. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami je vydaný pre všetky kraje s výnimkou severných a severovýchodných častí. V týchto regiónoch môžu teploty stúpnuť až na 37 °C +, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.
SHMÚ spresňuje, že najvyššie teploty očakávajú popoludní, pričom druhý stupeň výstrahy je platný od 12:00 h až do 19:00 h. Odporúča sa preto dbať na pitný režim, obmedziť fyzickú aktivitu a nevystavovať sa priamemu slnečnému žiareniu, najmä v uvedenom čase.