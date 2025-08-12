Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 12. augusta 2025 o 15:30
Čas čítania 0:24

Desivý nález v lese pri Rudne nad Hronom: Hasiči našli obhorené ľudské telo

Slovensko
Desivý nález v lese pri Rudne nad Hronom: Hasiči našli obhorené ľudské telo
Zdroj: TASR - František Iván

Polícia miesto činu zabezpečila a vyšetruje príčinu smrti, pričom totožnosť obete zatiaľ nepozná.

V utorok ráno našla polícia v lese pri obci Rudno nad Hronom obhorené ľudské telo. Policajti miesto nálezu okamžite zabezpečili a začali vyšetrovanie, informujú Noviny.sk.

Miestni obyvatelia si najprv všimli dym a predpokladali, že ide o lesný požiar. Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Banská Bystrica však uviedol, že na mieste horelo staré poľovnícke stanovište a jeho okolie. Počas prehliadky zhoreniska našli záchranári ľudské telo. Pri zásahu sa podieľalo päť hasičských vozidiel.

Polícia zatiaľ nepozná totožnosť obete a vyšetruje okolnosti, ktoré viedli k jej úmrtiu. Aby sa zistili presné detaily prípadu, polícia nariadila vykonanie súdnej pitvy.

Polícia SR Správy z domova
