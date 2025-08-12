Polícia miesto činu zabezpečila a vyšetruje príčinu smrti, pričom totožnosť obete zatiaľ nepozná.
V utorok ráno našla polícia v lese pri obci Rudno nad Hronom obhorené ľudské telo. Policajti miesto nálezu okamžite zabezpečili a začali vyšetrovanie, informujú Noviny.sk.
Miestni obyvatelia si najprv všimli dym a predpokladali, že ide o lesný požiar. Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Banská Bystrica však uviedol, že na mieste horelo staré poľovnícke stanovište a jeho okolie. Počas prehliadky zhoreniska našli záchranári ľudské telo. Pri zásahu sa podieľalo päť hasičských vozidiel.
Polícia zatiaľ nepozná totožnosť obete a vyšetruje okolnosti, ktoré viedli k jej úmrtiu. Aby sa zistili presné detaily prípadu, polícia nariadila vykonanie súdnej pitvy.