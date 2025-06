Víťazom volieb by sa stalo Progresívne Slovensko.

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 22,5 % hlasov. Strana si od májového prieskumu prilepšila o 1 %. Vyplýva to z volebného modelu agentúry AKO pre portál JOJ24. Agentúra zbierala dáta od 11. do 17. júna. Podobný výsledok dosiahlo PS aj v júnovom prieskume agentúry Ipsos

Na druhom mieste skončila strana Smer so ziskom 19,3 %. Na treťom mieste by sa umiestnil Hlas s podporou 12,1 %, nasledovaný hnutím Republika, ktoré získalo 8,1 % hlasov. Hnutie Slovensko by získalo 8 %, SaS 7,3 % a KDH 6,9 %.

Do parlamentu by sa nedostali Demokrati s 4,8 % hlasov a ani koaličná SNS, ktorú by volilo iba 4,1 % ľudí. Maďarská aliancia by získala podporu 3,4 % ľudí a hnutie Sme rodina by si vybralo iba 2,7 % Slovákov.

