Poľský hlavný hygienický inšpektorát (GIS) varoval pred konzumáciou vajec, na ktorých škrupinách zistili baktérie salmonely. Konzumácia takýchto vajec, najmä bez dostatočnej tepelnej úpravy, predstavuje riziko pre zdravie, informujú topky.sk.
Varovanie sa týka produktu „Vajcia KOKO z podstielkového chovu, trieda A, stredné M“, s označením na škrupine 2PL02181302 K-2 a čiarovým kódom 5903427303134. Dátum minimálnej trvanlivosti je 5. júla 2025. Vajcia balila spoločnosť Jantex Polska.
Výrobca identifikoval farmu pôvodu a oznámil miesta, kam vajcia distribuoval. Distribúciu z tejto farmy pozastavili do ukončenia laboratórnych testov. GIS uviedol, že „v rámci správnej hygienickej praxe sa vykoná dodatočná dezinfekcia závodu a všetkých výrobných zariadení“.
Spoločnosť zaviedla opatrenia na stiahnutie výrobku z trhu. Veterinárne inšpekcie v Poľsku vykonávajú ďalšie vyšetrovanie. GIS odporúča spotrebiteľom, aby tieto vajcia nekonzumovali. V prípade príznakov otravy jedlom by mali vyhľadať lekársku pomoc.
