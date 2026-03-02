Ak si chceš nárok overiť online, budeš potrebovať EIC kód.
Pomoc s elektrinou dostane ten, kto elektrinu odoberá v domácnosti, kde má trvalý pobyt, a zároveň má odberné miesto na tej istej adrese. Platí to však len pre domácnosti, ktoré splnia podmienky stanovené vládnym nariadením.
Štát pomoc započíta automaticky priamo do faktúr za elektrinu, či už zálohových alebo vyúčtovacích. Nie je potrebné podávať žiadosť ani navštevovať úrad.
Ak si chceš nárok overiť online, budeš potrebovať EIC kód. Ide o 16-miestne číslo, ktoré označuje tvoje odberné miesto elektriny. Nájdeš ho na faktúre, v zmluve s dodávateľom alebo v zákazníckej zóne dodávateľ.
ZSE už zákazníkov informuje, že informáciu o výške pomoci sa dozvedia v najbližšej vyúčtovacej faktúre. „Túto informáciu nájdu zákazníci vo vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo plyn. V tabuľkách cien pri jednotlivých tarifách/sadzbách je uvedená cena podľa cenových rozhodnutí, kompenzovaná sadzba/cena a zároveň úspora,“ píšu na webe.
SPP informuje, že konkrétne informácie zverejní na podstránke cenníkov.