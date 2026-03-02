Iránske Revolučné gardy oznámili, že pri pondelkovom „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva.
„Kancelária zločineckého premiéra sionistického režimu a sídlo veliteľa vzdušných síl boli napadnuté a vážne zasiahnuté ozbrojenými silami Islamskej republiky pri cielených a prekvapivých útokoch raketami,“ citovali vyhlásenie Revolučných gárd iránske agentúry Tasním a Fars. „Osud premiéra sionistického režimu zostáva neznámy,“ dodali.
Irán podľa vyhlásenia od soboty vykonal desať vĺn raketových a dronových útokov proti Izraelu a vojenským základniam Spojených štátov v regióne. Izrael po najnovšej sérii úderov uviedol, že pri nich nedošlo k žiadnym úmrtiam ani zraneniam.