Mnohí vodiči v praxi nevedia, ako presne postupovať: kedy stačí spísať záznam o nehode, kedy je potrebné volať políciu a aké následky hrozia, ak vodič z miesta odíde.
Prinášame prehľad základných pravidiel a krokov, ktoré by mal vodič urobiť, ak poškodí cudzie vozidlo.
Zodpovednosť za škodu – čo to znamená?
Podľa Občianskeho zákonníka platí: kto škodu spôsobí, má ju nahradiť. V praxi platí, že ak svojim autom poškodíte cudzie vozidlo – či už pri parkovaní alebo v premávke –, ste povinný:
- uznať zodpovednosť (ak je to jasné),
- uhradiť vzniknutú škodu – buď priamo, alebo prostredníctvom povinného zmluvného poistenia (PZP) vodiča-vinníka.
Čo zákon považuje za škodovú udalosť a kedy už ide o dopravnú nehodu
Z právneho hľadiska je kľúčové rozlíšiť, či ide o škodovú udalosť, alebo o dopravnú nehodu, ktorú je potrebné oznámiť Policajnému zboru. Rozhodujúce sú konkrétne znaky, a najmä dohoda účastníkov na zavinení.
Za škodovú udalosť sa považuje udalosť v cestnej premávke, pri ktorej:
- nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osoby,
- nebola poškodením znefunkčnená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
- nedošlo k úniku nebezpečných látok,
- účastníci si splnili zákonné povinnosti (zastavili, preukázali totožnosť, poskytli údaje o poistení),
- existuje výslovná dohoda o zavinení, ktorá je písomne potvrdená v tlačive o nehode.
Práve posledný bod je najdôležitejší. Ak sa vodiči jednoznačne dohodnú na tom, kto škodu spôsobil, a túto skutočnosť uvedú a podpíšu v správe o nehode, zákon nevyžaduje privolanie polície. V takom prípade si účastníci udalosť vyriešia prostredníctvom poisťovne, najčastejšie z povinného zmluvného poistenia vinníka.
O dopravnú nehodu (ktorú treba oznámiť polícii) ide vtedy, ak:
- niektorý z účastníkov nesplní svoje zákonné povinnosti,
- vodič je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, prípadne sa odmietne podrobiť vyšetreniu,
- účastníci sa nedohodnú na zavinení,
- vzniknú okolnosti nasvedčujúce závažnejším následkom (napríklad podozrenie na zranenie).
V týchto prípadoch je oznámenie udalosti povinné a jej objasnenie preberá polícia.
Krok za krokom: čo robiť, keď nabúrate cudzie vozidlo
1. Zastavte a zabezpečte miesto
Vodič, ktorý sa zúčastnil na nehode – aj bez zranenia – je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo na mieste udalosti a zabezpečiť ho tak, aby nehrozilo ďalšie poškodenie.
Ak ide o nehodu s ľahším poškodením len majetku, nemusíte automaticky volať políciu – stačí zachovať pokoj, byť na mieste a postupovať podľa nižšie uvedených krokov.
2. Zdokumentujte škodu
Dôkazový materiál je základ:
- fotky celkového miesta,
- detailné zábery poškodenia,
- fotky evidenčných čísel oboch vozidiel,
- fotky okolitého prostredia a dopravného značenia,
- urobte krátke video so súvislosťou situácie.
Ak sú k dispozícii svedkovia, vypýtajte si ich kontakty – môžu byť nápomocní pri dokazovaní verzie udalosti.
3. Kontaktujte majiteľa auta
Ak je majiteľ pri aute, vyjasnite situáciu slušne a férovo. Vymieňajte si kontaktné a poistné údaje.
Ak majiteľa nie je vidieť, nechajte viditeľný odkaz za stieračom s menom, tel. číslom, evidenčným číslom auta a stručným vysvetlením, že ste spôsobili škodu.
Odporúča sa odfotiť aj odkaz, aby ste mali dôkaz o tom, že ste sa pokúsili problém riešiť.
4. Spíšte Záznam o nehode (správu o udalosti)
Ak je dohoda medzi stranami, spíšte „Správu o nehode“ alebo Záznam o škodovej udalosti, ktorý býva súčasťou poistných formulárov alebo je dostupný v mobilných aplikáciách poisťovní. Obsahuje:
- údaje o vodičoch,
- údaje o vozidlách,
- poisťovňu a číslo PZP,
- stručný opis situácie.
5. Kedy voláme políciu?
Zákon vyžaduje prítomnosť polície, ak:
- pri nehode došlo k zraneniu osoby,
- je podozrenie z alkoholu alebo iných omamných látok u vodiča, ktorý spôsobil škodu,
- ide o väčšiu škodu alebo verejný majetok,
- druhá strana nespolupracuje alebo nie je známy priebeh udalosti.
Poistná udalosť – ohlásiť alebo nie?
Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP), väčšina škôd sa rieši prostredníctvom poisťovne. Poškodený si nárok na náhradu uplatní priamo voči vašej poisťovni – a to buď telefonicky, online alebo cez mobilnú aplikáciu. Poisťovňa následne vypočíta opravu a rozhodne o ďalšom postupe.
Ak sa dohodnete na priamej platbe za opravu medzi stranami, odporúča sa zabezpečiť to písomne, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam.
Hrozí aj pokuta
Pri menej vážnych porušeniach ide o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri ktorých môže byť uložená pokuta až do výšky niekoľko stoviek eur.
Ak vznikne z nehody zranenie alebo vážnejšie následky, hrozia aj sprísnené sankcie vrátane zákazu viesť vozidlo či trestu odňatia slobody podľa Trestného zákona.
Na záver: ak spôsobíte škodu, riešte ju bez odkladu. Zostaňte na mieste, všetko si riadne zdokumentujte, vymieňajte si údaje a vyplňte tlačivo o nehode. Vo väčšine prípadov potom škodu prevezme poisťovňa. Zodpovedný prístup je však nielen zákonnou povinnosťou, ale aj najlepšou prevenciou pred pokutami, spormi či zdĺhavým riešením škody.