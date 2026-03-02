Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 2. marca 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 23. februára 2026 a neuhradili ho do 26. februára 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 5. marca 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 11. týždni 2026, neobjavia.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|150 985 945,81 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|100 106 279,85 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|68 388 275,26 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|57 540 886,13 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|50 876 988,09 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|42 069 599,37 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|41 210 397,78 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|40 317 454,57 €
|Národný ústav detských chorôb
|40 067 041,31 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|34 194 577,09 €