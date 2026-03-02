Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 2. marca 2026 o 19:30
Čas čítania 0:50

Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 2. marca 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 23. februára 2026 a neuhradili ho do 26. februára 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 5. marca 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 11. týždni 2026, neobjavia.

Celý zoznam nájdeš tu:
Univerzitná nemocnica Bratislava 150 985 945,81 €
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 100 106 279,85 €
Univerzitná nemocnica Martin 68 388 275,26 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 57 540 886,13 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 50 876 988,09 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 42 069 599,37 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 41 210 397,78 €
Fakultná nemocnica Trnava 40 317 454,57 €
Národný ústav detských chorôb 40 067 041,31 €
Fakultná nemocnica Nitra 34 194 577,09 €
26. januára 2026 o 11:41 Čas čítania 0:43 EÚ schválila zákaz dovozu ruského plynu od roku 2027. Slovensko a Maďarsko hlasovalo proti EÚ schválila zákaz dovozu ruského plynu od roku 2027. Slovensko a Maďarsko hlasovalo proti
26. januára 2026 o 12:26 Čas čítania 0:22 Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur Štát predáva nehnuteľnosť za výhodnú cenu. Rodinný dom na strednom Slovensku ponúka za vyše 50-tisíc eur
26. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 4:02 Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
sociálna poisťovňa
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
1
dnes o 10:38
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
dnes o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 2 dňami
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
dnes o 07:43
Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
Napätie na Blízkom východe eskaluje: Irán bombarduje ciele v Perzskom zálive a odmieta rokovania s Washingtonom
pred 2 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
pred 2 dňami
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
včera o 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
24. 2. 2026 5:55
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
Slovák roztrhal výherný tiket za 2 600 eur, následne ho zložil a priniesol na pobočku. Výhru mu odmietli vyplatiť
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Lifestyle news
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
dnes o 16:02
Skupina Elán oficiálne končí. Jožo Ráž priznal, že koncertovanie už fyzicky nezvláda
dnes o 15:46 1
VIDEO: Z nevinnej rozprávky sa stal temný horor pre dospelých. Tento Pinocchio rozhodne nie je pre deti
dnes o 14:21
Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
dnes o 13:39
Frankenstein dostáva odvážny a divoký remake v psychologickej dráme. Nevesta! je všetko, len nie predvídateľná
dnes o 12:07
Tieto hračky môže mať doma tisíce rodín. Odborník varuje pred rizikom
dnes o 11:22
ACTOR AWARDS: Poznáme filmovú a seriálovú špičku sezóny. Medzi hercami boduje Michael B. Jordan
dnes o 09:58
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O údajnej svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
dnes o 09:04
Britská hudobná scéna má novú kráľovnú. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udeľovania cien Brit Awards
včera o 09:27
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showroom
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
dnes o 11:55
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
Iránske Revolučné gardy oznámili, že pri pondelkovom „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva.
V Nitre sa po sérii vlámaní objavili čierne bodky a krížiky na dverách bytov. Polícia vyzýva obyvateľov na opatrnosť
dnes o 15:06
V Nitre sa po sérii vlámaní objavili čierne bodky a krížiky na dverách bytov. Polícia vyzýva obyvateľov na opatrnosť
Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
dnes o 07:12
Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
dnes o 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
Zvyšovanie poplatkov v domovoch seniorov pokračuje. Rodiny si priplatia desiatky eur mesačne
dnes o 10:00
Zvyšovanie poplatkov v domovoch seniorov pokračuje. Rodiny si priplatia desiatky eur mesačne
V Samsungu Galanta vznikne detašované pracovisko úradu práce. Pomôže zamestnancom po ukončení výroby
dnes o 16:23
V Samsungu Galanta vznikne detašované pracovisko úradu práce. Pomôže zamestnancom po ukončení výroby
Ekonomika Všetko
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
2
dnes o 06:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 3 dňami
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
dnes o 05:50
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
dnes o 11:55
AKTUÁLNE: Irán tvrdí, že zaútočil na kanceláriu Netanjahua. Osud izraelského premiéra má byť nejasný
dnes o 15:06
V Nitre sa po sérii vlámaní objavili čierne bodky a krížiky na dverách bytov. Polícia vyzýva obyvateľov na opatrnosť
pred hodinou
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Trump nevylučuje vyslanie pozemných jednotiek do Iránu
pred hodinou
Slováci sa už vracajú domov z Emirátov a Ománu. Slovenská cestovka im zabezpečila špeciálny let
dnes o 12:30
Najvážnejšia situácia od pandémie Covid-19. Letecká doprava na Blízkom východe kolabuje

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
dnes o 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
Podľa odborníka mu však chýbajú konkrétne návody, 72-hodinový plán aj dôraz na mentálne zdravie a dezinformácie.
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
včera o 07:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
pred 3 dňami
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
pred 3 dňami
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
26. 2. 2026 5:47
Nabúrali ste do auta? Vysvetľujeme, čo robiť a kedy vám hrozí pokuta
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia