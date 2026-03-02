Útok označil za pomstu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Izraelská armáda tvrdí, že pri nedeľnom útoku v Libanone zabila veliteľa rozviedky Hizballáhu Husajna Makleda. K útoku došlo počas pokračujúcej americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu.
Hizballáh v reakcii vypálil na Izrael salvu rakiet a dronov. Útok označil za pomstu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri úderoch z 28. februára.
Izrael následne zaútočil na južné predmestie Bejrútu a na juh Libanonu. Minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že cieľom je aj vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir uviedol, že Izrael bude pokračovať v ofenzíve, kým „nebude hrozba odstránená“, a trvá na odzbrojení Hizballáhu.
Libanonská vláda medzitým zakázala aktivity Hizballáhu a označila ich za nezákonné. Medzinárodná konferencia o podpore libanonskej armády, plánovaná na 5. marca v Paríži, bola po eskalácii odložená.