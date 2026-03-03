Hlavné témy
TASR
dnes 3. marca 2026 o 7:10
Čas čítania 0:39

PRIESKUM: Finančná odolnosť Slovákov je slabšia, než sa zdá. Problém majú generácia X aj ľudia s nadpriemerným platom

PRIESKUM: Finančná odolnosť Slovákov je slabšia, než sa zdá. Problém majú generácia X aj ľudia s nadpriemerným platom
Zdroj: TASR - Patrick Pleul

Aj medzi ľuďmi s nadpriemerným príjmom je len 23 % finančne odolných.

Výška príjmu na Slovensku automaticky neznamená finančnú istotu. Aj ľudia s nadpriemerným platom môžu byť finančne zraniteľní, ak si nevytvárajú rezervy a nemajú správne finančné návyky. Vyplýva to z prieskumu European Consumer Payment Report 2025 spoločnosti Intrum.

Index finančného hospodárenia ukázal, že 20 % Slovákov patrí medzi finančne zraniteľných, 60 % zvláda bežné výdavky, no bez väčšej rezervy, a len 20 % je skutočne finančne odolných. Priemerné skóre Slovenska je mierne pod priemerom EÚ.

Vysoký plat nezaručuje rezervu

Podľa Intrumu nový index vyvracia predstavu, že finančné problémy sa týkajú iba nízkopríjmových skupín. Aj medzi ľuďmi s nadpriemerným príjmom je len 23 % finančne odolných. Rozdiely sú najmä v návykoch, pravidelne si odkladá peniaze 56 % odolných, no len 44 % zraniteľných.

Generácia X je pod najväčším tlakom

Najhoršie dopadla generácia X, teda ľudia v strednom veku. Často splácajú hypotéky, podporujú deti aj rodičov a čelia rastúcim životným nákladom. Až 38 % z nich si nemôže dovoliť dovolenku či zážitky. Podľa odborníkov problémom nie je výška príjmu, ale vysoké výdavky a nedostatok rezerv.

finančná gramotnosť
Zdroj: ČSOB
