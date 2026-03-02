Na Slovensku sa očakáva zdraženie benzínu a nafty o 1 až 3 centy za liter.
Po víkendových útokoch Izraela a USA na Irán prudko reagovali európske trhy. Ceny zemného plynu a nafty vyskočili o viac než 20 %, pričom plyn zdražel až o štvrtinu. Investori sa obávajú najmä možného uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý prúdi veľká časť svetovej ropy a plynu.
Podľa ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu môže drahší plyn zdvihnúť aj ceny elektriny, čo by ešte viac oslabilo konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Výrazne zdražela aj nafta po útoku na veľkú saudskoarabskú rafinériu.
Analytici upozorňujú, že cena ropy Brent môže krátkodobo prekročiť 75 dolárov za barel, pri vážnejšej eskalácii aj 80 dolárov. Vyššie ceny ropy sa pravdepodobne premietnu do cien pohonných hmôt. Na Slovensku sa očakáva zdraženie benzínu a nafty o 1 až 3 centy za liter.
Podľa odborníkov budú ďalšie dopady závisieť od vývoja konfliktu. Výraznejší rast inflácie by nastal len pri dlhšej alebo intenzívnejšej eskalácii.