Generálny prokurátor preveruje dvojmiliardový tender na záchranky pre možné trestné činy.
- Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť medializované informácie o dvojmiliardovom tendri na obsadenie staníc záchraniek.
- Dôvodom je možné podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Širší kontext: Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery Kamilovi Šaškovi. Kritizujú, že tender je netransparentný a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.
