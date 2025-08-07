Progresívne Slovensko obvinilo ministra zdravotníctva z korupcie v tendri na záchranky.
- Progresívne Slovensko obviňuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z korupcie v tendri na záchranky. Tvrdia, že Šaško pomáha donorom strany Hlas-SD.
- PS tvrdí, že už je o víťazoch rozhodnuté, pričom polovicu získava štát a zvyšok si rozdelia dve firmy – Agel a Emergency Medical Solutions, ktorá vznikla len v máji a je garážovou firmou.
- Emergency Medical Solutions má vraj prepojenia na Agel a stojí za ňou Štefan Baumann, ktorého syn je donorom strany Hlas-SD a v komunálnych voľbách v roku 2022 za ňu kandidoval.
Citát: „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal Oskar Dvořák z PS.
Širší kontext: Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, Robert Fico bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Obstarávanie kritizuje aj koaličný partner Andrej Danko.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions či členov výberovej komisie.
Prečítaj si aj tieto články: