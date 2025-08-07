Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 7. augusta 2025 o 16:14
Čas čítania 0:58

PS obviňuje ministra Šaška z korupcie. Tender na záchranky má získať podnikateľ blízky Hlasu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PS obviňuje ministra Šaška z korupcie. Tender na záchranky má získať podnikateľ blízky Hlasu
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Progresívne Slovensko obvinilo ministra zdravotníctva z korupcie v tendri na záchranky.

  • Progresívne Slovensko obviňuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z korupcie v tendri na záchranky. Tvrdia, že Šaško pomáha donorom strany Hlas-SD.
  • PS tvrdí, že už je o víťazoch rozhodnuté, pričom polovicu získava štát a zvyšok si rozdelia dve firmy – Agel a Emergency Medical Solutions, ktorá vznikla len v máji a je garážovou firmou.
  • Emergency Medical Solutions má vraj prepojenia na Agel a stojí za ňou Štefan Baumann, ktorého syn je donorom strany Hlas-SD a v komunálnych voľbách v roku 2022 za ňu kandidoval.

Citát: „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal Oskar Dvořák z PS.

Širší kontext: Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, Robert Fico bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Obstarávanie kritizuje aj koaličný partner Andrej Danko.

7. augusta 2025 o 17:50 Čas čítania 2:49 Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej

Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions či členov výberovej komisie.

Prečítaj si aj tieto články:

7. augusta 2025 o 12:33 Čas čítania 1:47 AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
6. augusta 2025 o 5:24 Čas čítania 4:22 Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody? Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
2. augusta 2025 o 15:40 Čas čítania 0:33 SNS žiada Pellegriniho o zrušenie tendra za 2 miliardy. Prezident má podľa Danka konať a niesť zodpovednosť SNS žiada Pellegriniho o zrušenie tendra za 2 miliardy. Prezident má podľa Danka konať a niesť zodpovednosť
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Progresívne Slovensko Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 18:27
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 17:35
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
Nemecká spoločnosť ZF odchádza z Detvy. O prácu príde približne 250 zamestnancov
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
včera o 08:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
dnes o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 07:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 2 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
31. 7. 2025 9:57
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Lifestyle news
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda pred hodinou
Kam v Bratislave, keď nejdeš na Grape? Zaži párty na streche Nív či filmový večer pod holým nebom (WEEKEND RADAR) pred 2 hodinami
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus pred 2 hodinami
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur pred 3 hodinami
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida dnes o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy dnes o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur dnes o 12:01
Obľúbená aplikácia zmazala už vyše 7 miliónov profilov. Zavádza nové bezpečnostné opatrenia dnes o 11:14
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD) dnes o 11:00
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste dnes o 09:47
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
pred 3 hodinami
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
ÚRSO zvýšil kompenzácie pre odberateľov za neplnenie štandardov kvality na 444 140 eur za rok 2024.
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
dnes o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred hodinou
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
dnes o 12:33
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
dnes o 14:26
Pri Topoľčanoch napadol pes tri deti. Najstaršie z nich muselo podstúpiť operáciu
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
dnes o 10:50
Nové informácie o zmiznutí novinára Pavla Rýpala: Prípadom sa už zaoberá aj ÚBOK
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
včera o 07:13
Už aj ostatné regióny dobiehajú Bratislavu. Ceny nehnuteľností lámu rekordy po celom Slovensku
26. 7. 2025 16:48
Niektoré profesie majú nárok na dovolenku navyše. Zisti, či patríš do tejto skupiny zamestnancov
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
pred hodinou
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
Reportérka televízie Markíza Martina Töröková dlhodobo čelí urážkam, vyhrážkam a osobným útokom politikov a ich priaznivcov.
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
dnes o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
včera o 05:24
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
31. 7. 2025 18:00
KOMENTÁR: PS sa vybralo cestou nevýraznosti. Koalícia im pritom mnohými kauzami dáva priestor na opak
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia