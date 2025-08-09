Podobné nepríjemnosti hrozia aj v iných destináciách.
Miloš z Prahy si počas svojej dovolenky na ostrove Mljet v Chorvátsku chcel len jednoducho zavolať svojim rodičom a dať im vedieť, že dorazil v poriadku. Keď sa však po návrate pozrel na účet od svojho operátora T-Mobile, zostal šokovaný, informujú novinky.cz.
Za necelú hodinu telefonátu mu bolo naúčtovaných viac než 2 500 korún (okolo 98 eur). Hoci sa pohyboval výlučne na chorvátskom území, jeho telefón sa podľa operátora pripájal na sieť Bosny a Hercegoviny, ktorá nie je súčasťou Európskej únie a má výrazne vyššie ceny za volania.
K jednému telefonátu sa pripočítali ešte ďalšie služby, a tak celková suma, ktorú musí zaplatiť, je 5 000 korún (okolo 197 eur). Mobilné telefóny sú nastavené tak, aby sa automaticky pripájali k najsilnejšiemu dostupnému signálu, a v príhraničných oblastiach sa môže stať, že telefón vyhľadá a pripojí sa k sieti susednej krajiny. Tento jav nie je nezvyčajný, avšak môže viesť k vysokým poplatkom za roaming mimo EÚ.
Operátori preto odporúčajú v takýchto oblastiach sledovať uvítacie SMS správy, ktoré upozorňujú na zmenu siete a ceny, a v prípade potreby si nastaviť ručný výber siete, aby sa predišlo nechcenému prepnutiu.