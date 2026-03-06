Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 6. marca 2026 o 9:28
Čas čítania 0:35

PREHĽAD: Porovnanie Slovnaft, OMV, Shell či Orlen. Kde v Trenčíne natankuješ najlacnejšie?

PREHĽAD: Porovnanie Slovnaft, OMV, Shell či Orlen. Kde v Trenčíne natankuješ najlacnejšie?
Zdroj: TASR/František Iván

Ceny nafty a benzínu sa od začiatku roka zvýšili.

Portál Trenčiansky kraj priniesol prehľad cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach v regióne. Prehľad je službou pre miestnych vodičov, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť, kde natankujú.

Vodiči v Trenčíne momentálne tankujú benzín Natural 95 aj naftu približne za 1,50 € za liter. Ceny sa medzi jednotlivými čerpacími stanicami mierne líšia, no pri natankovaní plnej nádrže môže byť rozdiel už citeľný.

Väčšina čerpacích staníc sa pohybuje okolo hranice 1,50 € za liter. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou pumpou je približne 6 až 7 centov na liter. Pri plnej 50-litrovej nádrži to môže znamenať rozdiel takmer tri eurá.

Prehľad aktuálnych cien nafty a benzínu 95 v Trenčíne (6.3.)

Čerpacia stanica Lokalita Diesel (€) Benzín 95 (€)
Orlen Štefánikova 1,444 1,449
Orlen Bratislavská 1,464 1,469
Slovnaft Bratislavská 1,509 1,504
Slovnaft Električná 1,509 1,504
OMV Električná 1,509 1,509
OMV Zlatovská 1,509 1,509
Shell Bratislavská 1,509 1,509
Slovnaft Štefánikova 1,509 1,504
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
pred 21 minútami
Vážna nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahuje vrtuľník
Pri zrážke dvoch osobných vozidiel utrpeli zranenia dve osoby, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník.
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 08:11
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
včera o 17:56
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
dnes o 07:00
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Samoobslužné pokladne zavádza ďalší známy reťazec s oblečením. Nakúpiš cez ne už čoskoro
včera o 17:19
Samoobslužné pokladne zavádza ďalší známy reťazec s oblečením. Nakúpiš cez ne už čoskoro
Firmy čakajú prísnejšie pravidlá: Štát sprísnil podmienky marketingovej komunikácie so zákazníkmi
včera o 19:39
Firmy čakajú prísnejšie pravidlá: Štát sprísnil podmienky marketingovej komunikácie so zákazníkmi
