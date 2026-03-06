Ceny nafty a benzínu sa od začiatku roka zvýšili.
Portál Trenčiansky kraj priniesol prehľad cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach v regióne. Prehľad je službou pre miestnych vodičov, aby sa vedeli lepšie zorientovať a rozhodnúť, kde natankujú.
Vodiči v Trenčíne momentálne tankujú benzín Natural 95 aj naftu približne za 1,50 € za liter. Ceny sa medzi jednotlivými čerpacími stanicami mierne líšia, no pri natankovaní plnej nádrže môže byť rozdiel už citeľný.
Väčšina čerpacích staníc sa pohybuje okolo hranice 1,50 € za liter. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou pumpou je približne 6 až 7 centov na liter. Pri plnej 50-litrovej nádrži to môže znamenať rozdiel takmer tri eurá.
Prehľad aktuálnych cien nafty a benzínu 95 v Trenčíne (6.3.)
|Čerpacia stanica
|Lokalita
|Diesel (€)
|Benzín 95 (€)
|Orlen
|Štefánikova
|1,444
|1,449
|Orlen
|Bratislavská
|1,464
|1,469
|Slovnaft
|Bratislavská
|1,509
|1,504
|Slovnaft
|Električná
|1,509
|1,504
|OMV
|Električná
|1,509
|1,509
|OMV
|Zlatovská
|1,509
|1,509
|Shell
|Bratislavská
|1,509
|1,509
|Slovnaft
|Štefánikova
|1,509
|1,504
5. marca 2026 o 14:16 Čas čítania 0:32 Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
2. marca 2026 o 6:31 Čas čítania 0:43 Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci