Rizikové osoby, ktoré majú zaznamenané negatívne daňové správanie, by mali pri registrácii na platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) zložiť na 12 mesiacov návratnú finančnú zábezpeku. Tá bude slúžiť na úhradu prípadných daňových nedoplatkov. Zámer oznámilo v stredu Ministerstvo financií SR ako súčasť legislatívnych opatrení na boj proti daňovým únikom.
Rizikové subjekty budú podľa MF osoby, ktoré mali daňové nedoplatky, majú zaznamenané vážne porušenie daňových predpisov alebo im už bola v minulosti daňovým úradom zrušená registrácia na DPH z úradnej moci. Týka sa to aj tých, kde bolo takéto správanie zistené u majetkovo alebo personálne prepojených osôb.
Návrh rovnako sprísňuje podmienky a rozširuje možnosti, pri ktorých bude môcť správca dane pristúpiť k odobratiu identifikačného čísla na DPH.
MF zdôraznilo, že nejde o represívne opatrenie, ale o prevenciu, ktorej cieľom je zabrániť prípadným škodám na verejných financiách, a je zamerané na subjekty s rizikovým pozadím. Navrhované zmeny by sa podľa rezortu financií nemali dotknúť spoľahlivých daňových subjektov, ktoré sa správajú zodpovedne a riadne si plnia svoje daňové povinnosti.
Legislatívne znenie smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť spomínaného návrhu by mala byť rozložená do dvoch termínov, od 1. apríla 2026 a od 1. januára 2027.