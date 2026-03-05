Pri mesačnej práceneschopnosti môže maximálna PN-ka dosiahnuť viac ako 1 700 eur
Nemocenská dávka sa vypláca od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých troch dní dostáva poistenec 25 % denného vymeriavacieho základu, od štvrtého dňa je to 55 %, informuje web Peniaze.sk.
Od januára 2027 tak maximálna denná dávka za prvé tri dni presiahne približne 26,60 eura a od štvrtého dňa viac ako 58,50 eura. Nemocenské je možné poberať najviac 52 týždňov a Sociálna poisťovňa môže počas tohto obdobia kontrolovať zdravotný stav poistenca.
Maximálna PN-ka môže presiahnuť 1 700 eur
Pri mesačnej PN môže maximálna dávka dosiahnuť približne 1 660 až 1 720 eur, podľa počtu dní v mesiaci. Ide však o hornú hranicu, ktorú dosiahnu najmä ľudia s vysokými príjmami. Napríklad zamestnanec s hrubou mzdou okolo 1 300 eur by pri 31-dňovej PN dostal približne 690 eur.
Na najvyššie dávky dosiahnu najmä ľudia s vyšším príjmom
Na získanie maximálnej nemocenskej dávky by musel poistenec zarábať aspoň okolo 3 240 eur mesačne. Z tejto sumy sa zároveň počítajú aj odvody pre živnostníkov a dobrovoľne poistené osoby, ktoré chcú mať nárok na najvyššie dávky.