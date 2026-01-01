Niektoré dni už nebudú voľné a obchody otvoria častejšie.
Rok 2026 prinesie výrazné zmeny v zozname štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Od budúceho roka už 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) ani 15. september (Sedembolestná Panna Mária) nebudú voľnými dňami, ale bežnými pracovnými dňami. Definitívne sa ruší aj pracovné voľno 17. novembra, ktoré už v roku 2025 prestane mať status dňa pracovného pokoja.
Zároveň sa mení aj zákaz predaja: po novom zostáva len cez najväčšie sviatky:
· 1. január,
· Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa,
· 24. 12. po poludní až po 26. 12.
Prehľad v tabuľke:
|Dátum / sviatok
|Sviatok
|Pracovný pokoj
|Zákaz predaja
|8. máj
|Deň víťazstva nad fašizmom
|❌ (iba 2026)
|❌
|15. september
|Sedembolestná Panna Mária
|❌ (iba 2026)
|❌
|17. november
|Deň boja za slobodu
|❌ natrvalo
|❌
|1. január
|Deň vzniku SR
|✔️
|✔️
|Veľký piatok
|—
|✔️
|✔️
|Veľkonočná nedeľa
|—
|✔️
|✔️
|24. december
|Štedrý deň
|✔️ od 12:00
|✔️ od 12:00
|25. – 26. december
|Vianočné sviatky
|✔️
|✔️
Kompletný prehľad kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026, si môžete prečítať v tomto článku.
