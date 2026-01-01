Podľa ministerstva školstva ide o najväčšiu reformu za ostatných 20 rokov.
Od januára vstupuje do platnosti časť balíka školských zákonov. Nový zákon o školskej správe mení spôsob určovania školských obvodov. Vznikne takisto nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý bude povinný prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu.
Rozšíri sa aj okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, sa zníži o 20 percent.
Mení sa tiež školský zákon, podľa ktorého bude predprimárne vzdelávanie od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti.
Maturitná skúška z matematiky bude povinná pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl.
Učitelia budú mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu budú môcť využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako i žiaci stredných škôl však budú stále hodnotení klasifikáciou či kombináciou.
Vznikne nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformuje sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
Zákon zavádza nový inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania, ktorý má podnikom zjednodušiť zapojenie sa do duálneho vzdelávania.