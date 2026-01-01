Kategórie
TASR
dnes 1. januára 2026 o 18:10
Čas čítania 0:57

Pri požiari v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku zahynulo podľa dostupných informácií najmenej 47 ľudí

Pri požiari v lyžiarskom stredisku vo Švajčiarsku zahynulo podľa dostupných informácií najmenej 47 ľudí
Zdroj: TASR/AP

Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.

Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais, Frédéric Gisler, vo štvrtok večer potvrdil, že pri nočnom požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 sa zranilo. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností.

Miesto tragédie vo štvrtok popoludní navštívil nový švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Požiar označil za jednu z najhorších tragédií v histórii krajiny.


Šéf kantónu Valais Mathias Reynard potvrdil, že mŕtvych je niekoľko desiatok ľudí. Upozornil, že identifikácia tiel si vyžiada čas. Upresnil, že na mieste tragédie zasahovalo 42 sanitiek, 13 vrtuľníkov a tri vozidlá na odstraňovanie následkov katastrof. Zranených pacientov presunuli do nemocníc v Lausanne, Sione, Ženeve aj Zürichu. Pravdepodobné je, že niektorých umiestnia aj do zariadení v susednom Taliansku, Francúzsku alebo Nemecku.


Gisler ozrejmil, že dym spozorovali o 1:30 a prví policajti dorazili na miesto už o dve minúty neskôr. Hasičom sa podľa neho podarilo oheň rýchlo uhasiť.


Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani medzičasom potvrdil, že po požiari je nezvestných 16 Talianov a 12 ďalších sa zranilo. Celkovo je podľa jeho informácií mŕtvych najmenej 47 ľudí.


Nešťastie sa stalo v bare Le Constellation počas osláv príchodu nového roka. Pôvod požiaru nie je známy a polícia vedie vyšetrovanie. Úrady však neveria, že požiar spôsobil „útok“. Orgány zatiaľ nikoho nezadržali ani neevidujú žiadnych podozrivých.


Niektorí svedkovia uviedli, že požiar spôsobili „narodeninové sviečky“ na vrchole fľaše šampanského, ktoré zapálili strop. Evakuáciu z baru podľa nich navyše sťažili mimoriadne úzke únikové cesty.

švajčiarsko
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zahraničie Všetko
