Navrhovaná novela zákona zvyšuje vek povinnej lekárskej prehliadky pre vodičov z 65 na 70 rokov.
- Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky pre slovenských vodičov sa môže zvýšiť. Podľa návrhu poslanca Smeru Ľubomíra Vážneho by vodiči museli absolvovať prehliadku každých päť rokov až od 70 rokov namiesto súčasných 65.
- Vážny poukázal na štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023, ktoré ukazujú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd.
- Zohľadňuje preto technologický pokrok v bezpečnostných prvkoch vozidiel a prirodzené zlepšenie senzorických a kognitívnych schopností ľudí.
Širší kontext: Pre vodičov, ktorí dosiahnu 80 rokov, navrhuje povinnú prehliadku každé 2,5 roka. Takisto chce odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach, čo znamená, že by sa vodičom mohla akceptovať aj prehliadka u všeobecného lekára, ak ju absolvovali v roku, keď musia podľa zákona podstúpiť lekársku kontrolu.
Strana Smer-SD chce taktiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Poukazuje na rastúci počet kolízií s používateľmi e-kolobežiek, bicyklov a iných motorických prostriedkov. Návrh sa zameriava na definovanie rýchlosti chôdze na šesť kilometrov za hodinu, čo má pomôcť pri dokazovaní prípadných porušení pravidiel.
