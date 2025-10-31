Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 31. októbra 2025 o 19:00
Čas čítania 0:32

BILLA prináša službu Cash2Go. Od 1. novembra si môžete vybrať hotovosť priamo v predajni

BILLA prináša službu Cash2Go. Od 1. novembra si môžete vybrať hotovosť priamo v predajni
Zdroj: BILLA

V predajniach na Slovensku si hotovosť budete môcť vybrať od 1. novembra 2025.

Reťazec BILLA spúšťa vo všetkých svojich predajniach na Slovensku od 1. novembra 2025 novú službu s názvom Cash2Go.

Táto novinka umožňuje zákazníkom vybrať si hotovosť priamo pri platení za nákup pri pokladniciach obsluhovaných personálom.

Billa týmto krokom reaguje na situácie, keď ľudia potrebujú drobnú hotovosť (napr. na parkovanie alebo tržnice) a v blízkosti nemajú bankomat, čím zákazníkom prináša úsporu času a väčší komfort. Pre využitie služby musí nákup presiahnuť sumu 5 eur.

Zákazníci si môžu vybrať sumu v násobkoch piatich eur, no maximálne 50 eur na jeden nákup, pričom platiť je nutné debetnou kartou (Visa, MasterCard, Maestro alebo Visa Electron). Službu momentálne môžu využívať klienti 365.bank, ČSOB, Slovenskej sporiteľne a UniCredit Bank. Poplatok za výber si určuje každá banka samostatne a pohybuje sa v rozmedzí 0 až 20 centov za transakciu.

Súvisiace témy:
Billa Správy z domova
