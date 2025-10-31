Tovar sa bude platiť bezhotovostne.
Spotrebné družstvo COOP Jednota Galanta výrazne modernizuje a rozširuje svoju sieť. V obci Gáň spustilo svoju piatu automatizovanú predajňu v režime 24/7.
Cieľom tejto investície je sprístupniť moderné a nepretržité nakupovanie aj menším komunitám, čím obyvatelia získajú pohodlie a úsporu času. Novo zrekonštruovaná prevádzka bude fungovať s personálom len počas dňa (pondelok až sobota od 6:00 do 13:00).
Mimo týchto hodín sa predajňa prepne do samoobslužného režimu, v ktorom si zákazníci zabezpečia vstup mobilnou aplikáciou COOP Jednota Klub a tovar zaplatia bezhotovostne na samoobslužnej pokladnici. Systém, na ktorom COOP Jednota spolupracuje so spoločnosťou Mastercard, je zabezpečený nepretržitým dohľadom strážnej služby.
Predajňa aj napriek menšiemu formátu ponúka široký sortiment vrátane lokálnych produktov a patrí do siete COOP Jednota, ktorá je najväčšou domácou maloobchodnou sieťou s podielom slovenských výrobkov vyše 70 %.